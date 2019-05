Durante i lavori della Commissione Toponomastica, tenutasi stamane a Palazzo Zanca, è stata approvata la mozione del Vice Presidente Nino Interdonato

La Commissione con l’approvazione della mozione ha quindi preso atto della richieste convergenti di intitolazione provenienti dalla Unione Rugby Messinese, dai Comitati Regionali della Federazione Italiana Rugby e del CONI, dalla Commissione Sport del Comune di Messina oltre che da una petizione popolare, a testimonianza dunque del forte legame ed affetto che Arturo Sciavicco ha sviluppato negli anni con la Città di Messina e con le centinaia di ragazzi che ha cresciuto ed allenato, professando i valori dello sport, e del rugby in particolare .

L’istanza verrà trasmessa alla Prefettura per il necessario nulla osta, trattandosi di intitolazione in deroga ai 10 anni dalla morte, motivata dai particolari meriti sportivi conseguiti da Arturo Sciavicco, quali il Pallone d’oro della Fir per i 40 anni di attività sportiva, e la Stella al merito sportivo del CONI.

Arturo Sciavicco, classe 1936 è stato il punto di riferimento per generazioni di appassionati della palla ovale in riva allo Stretto. Nel 2015 è stato insignito del premio “Una vita per il rugby” dalla FIR siciliana.

Ha evidenziato il Vice Presidente del Consiglio comunale, Nino Interdonato: “quando si parla di rugby a Messina, il richiamo a Sciavicco è un atto dovuto. Padre sportivo di tutti i più forti giocatori messinesi e custode di ricordi e -passate- indelebili in ognuno di noi. Con l’intitolazione a suo nome del rinnovato campo di Sperone, rendiamo onore e merito ad un vero uomo di sport che ha saputo donarsi pienamente aprendo una strada luminosa per questa disciplina”.