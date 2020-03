SONO QUELLE UTILIZZATE IN QUESTI GIORNI, PER DIFENDERSI DAL CORONAVIRUS

Durante la scorsa notte, all’Ospedale Piemonte di Messina sono state rubate 350 mascherine protettive per le vie respiratorie. Il materiale asportato fa parte di quello in dotazione in questi giorni, per difendersi dal Coronavirus. Chi ha agito, probabilmente lo ha fatto perchè per l’emergenza in atto il prezzo di questo accessorio è aumentato considerevolmente… pensando dunque di immetterlo sul mercato nero.

Le indagini sul furto, sono state avviate dai carabinieri della Stazione di Camaro insieme ai colleghi del Reparto Operativo, che sono prontamente intervenuti sul luogo… ed hanno iniziato a visionare le telecamere del circuito di videosorveglianza (che è installato nella Struttura)… con la speranza così di riuscire a risalire agli autori del gesto.