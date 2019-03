L’otto marzo di D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), è stato anche una serata speciale al Teatro Verdi di Montecatini Terme con Ermal Meta!

Al cantante è stata dedicata una agenda realizzata da Serena Sammartino con Mescal Official, le cui vendite si sono trasformate in una donazione per D.i.Re, ricevuta insieme a Francesca Ranaldi, presidente del Centro Antiviolenza La Nara! Raccolti 1.650,00 euro, per aiutare le donne a “volare via dalla violenza”.