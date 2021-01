Durante l’odierno pomeriggio, in via del Santo a Messina presso una zona limitrofa al Cimitero Monumentale, un uomo (residente nelle vicinanze) R. L. di 56 anni, ha accusato un malore mentre camminava in strada e subito dopo si e’ accasciato al suolo, esanime.

Presumibilmente il malcapitato che è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti ha subito un infarto. Le persone accorse, hanno subito contattato i soccorsi, ma purtroppo all’arrivo degli operatori sanitari del 118 non vi era piu’ nulla da fare ed agli stessi non e’ rimasto altro da fare se non constatare l’avvenuto decesso.

Nel luogo, sono giunti anche i vigili Urbani e gli agenti della Polizia di Stato.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it.