È UN MESSINESE DI 62 ANNI, RICONOSCIUTO DAI POLIZIOTTI IN UN MERCATO CITTADINO

Durante un servizio di controllo del territorio espletato nella giornata di ieri, gli agenti della Questura di Messina, hanno tratto in arresto una persona del luogo per il reato di evasione. Il soggetto, era gia’ sottoposto agli arresti domiciliari ed e’ stato colto in flagranza.

E’ un messinese di 62 anni, ed i poliziotti delle Volanti lo hanno riconosciuto in un mercato cittadino. Quando gli uomini della Polizia di Stato lo hanno arrestato, ha dichiarato di essersi recato al mercato per acquistare del pesce.