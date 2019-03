E’ accaduto a Messina, dopo le ore 17.45

E’ successo a Messina dopo le ore 17.45, allorquando si è verificato un improvviso blackout (per un probabile problema ad una Centralina) che ha causato l’interruzione dell’energia elettrica in una zona compresa tra l’Annunziata ed il centro della Città. Sono rimaste coinvolte da questo guasto imprevisto diverse abitazioni e molte attività commerciali. In questo contesto, alcuni semafori come quello posto all’incrocio tra viale Regina Elena e viale Giostra hanno cessato di funzionare creando disguidi alla circolazione stradale.

L’accaduto, è stato riferito dall’assessore Pippo Scattareggia, che ha anche sottolineato come entro un’ora tutto potesse essere sistemato anche se non si fosse stati sicuri del punto esatto dove il fatto si è verificato. La mancanza di corrente, ha generato inoltre casi di persone rimaste chiuse in ascensore e chimate copiose al Centralino dei vigili del Fuoco. Il tram, non è stato interessato da questo episodio, perchè probabilmente è dotato di una linea che lo alimenta autonomamente.