E’ approdata questa mattina a Messina, intorno alle ore 08.30, la nave Sea Watch 3 con a bordo i 194 migranti soccorsi nei giorni scorsi a largo della Libia

E’ approdata questa mattina a Messina, intorno alle ore 08.30, la nave Sea Watch 3 il cui equipaggio nei giorni scorsi a largo della Libia ha salvato 194 migranti. Fra le persone tratte in salvo, vi sono 31 minori e 19 donne.

Sul molo Norimberga, vi era una atmosfera in sintonia con l’emergenza Coronavirus che si vive in questo periodo in Italia. Nel posto è stata attivata la consueta organizzazione dell’ospitalità, dunque gli appartenenti alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa ed alle associazioni di volontariato hanno atteso l’autorizzazione allo sbarco. I nuovi arrivati al termine delle operazioni di rito, saranno trasferiti nell’hotspot Centro di prima accoglienza sito a Bisconte dove per loro scatterà la sottoposizione al regime della quarantena… per due settimane.