E’ arrivata oggi, la Sentenza per i due adolescenti protagonisti della rapina violenta ai danni di una ultranovantenne, perpetrata a Messina nel mese di settembre del 2019 all’interno della propria abitazione della vittima. Si tratta di due minorenni di 17 e 14 anni,

I giudici del Tribunale per i minorenni di Sede, li hanno condannati oggi per i reati di concorso in rapina e tentato omicidio. Il 17enne è stato inoltre condannato per l’ipotesi di reita’ di detenzione di arma da taglio e resistenza a pubblico ufficiale, il 14enne invece per violenza sessuale ai danni della anziana.

Queste sono state le pene comminate dai magistrati…, rispettivamente a 7 anni e 10 mesi di arresto per il diciassettenne e 8 anni e 8 mesi per il quattordicenne. Per gli autori del gesto, sono state considerate le aggravanti contestate, tra le quali quella di aver agito con crudeltà e ferocia in danno dell’anziana donna, colpita violentemente mentre si trovava riversa al suolo, in una pozza di sangue.

I ragazzi, dopo aver fatto irruzione nella casa della signora, la bloccarono e la rapinarono di qualche centinaia di euro. Uno di loro abusò di lei.

Il piu’ piccolo dei soggetti, e’ stato difeso dall’avvocato Giuseppe Carrabba…, mentre il maggiore lo ha assistito i legali Ernesto Marcianò e Alessandro Trovato. La malcapitata residente in una via del Centro citta’, è stata assistita dall’avvocato Fabrizio Alessi.

Il dispositivo giudiziario, odierno e’ stato esteso dal giudice per le indagini del TdM la dottoressa Claudia Bernardo, che ha concesso ai due ragazzi le attenuanti della minore età e del rito abbreviato – che consente l’abbattimento di un terzo della pena massima prevista.