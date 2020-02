E’ comparso stamattina sui social, un video nel quale un infermiere del Policlinico di Messina informa di un possibile caso di Coronavirus nella struttura di via Consolare Valeria

DALL'AZIENDA PERO', IL DIRETTORE GENERALE GIUSEPPE LAGANGA, HA SMENTITO LA CIRCOSTANZA RIFERENDO CHE NON VI SONO CASI

Da stamattina, ha iniziato a circolare sui social un video realizzato da un infermiere (con il volto coperto da una mascherina) del Policlinico di Messina, attraverso il quale lo stesso informa di un sospetto caso di Coronavirus che si sarebbe reso evidente al Pronto Soccorso… per la presenza di un soggetto che ne presentava i sintomi.

La persona, nel filmato ha spiegato inoltre che un paziente (residente in Piemonte) è in condizioni critiche, ma con assenza di febbre, questi al nord Italia avrebbe mangiato in un ristorante cinese, da un esame radiologico da lui effettuato sarebbero emersi dei focolai di polmonite.

Il frammento si conclude con tale frase: “abbiamo fatto tutto l’iter diagnostico, come indirizzato dal Ministero della Salute, e ora è in attesa del tampone”.

Dal Gaetano Martino, il direttore generale Giuseppe Laganga ha diffuso una smentita nella quale si sottolinea che: “nessun caso accertato, solo normale attività di verifica così come previsto dalle procedure regionali”.

Il malato, è ricoverato in una stanza dedicata della Struttura di via Consolare Valeria.