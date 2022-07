IN CASO DI PIOGGIA..., L’EVENTO SI TERRA' PRESSO IL TEATRO MANDANICI

È confermata per le ore 19.00 di oggi, venerdì 8 luglio 2022, nella bellissima location delle Villa “Primo Levi” di Barcellona Pozzo di Gotto, l’attesa presentazione del libro del Dott. Sebastiano Ardita dal titolo “Al di sopra della legge, come la mafia comanda dal carcere”.

Come ci informa l’assessore Viviana Dottore, che organizza l’evento insieme a Mondadori Store, in caso di avverse condizioni meteorologiche, l’incontro si terrà nel Foyer del Teatro Mandanici. Quindi nessuna sospensione, nessun rinvio, presentazione confermata per questa giornata. All’incontro parteciperanno anche, dialogando con l’autore, il Dott. Emanuele Crescenti, Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica di Palmi e il Prof. Luigi Chiara.

Sebastiano Ardita, entrato in magistratura all’età di 25 anni, ha iniziato come Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, divenendo poi componente della Direzione distrettuale antimafia, ove si è occupato di criminalità organizzata di tipo mafioso, di inchieste per reati contro la pubblica amministrazione e di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti e forniture. È stato Direttore Generale dell’Ufficio Detenuti, responsabile dell’attuazione del regime 41bis e poi Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina e di Catania. È componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

E l’Assessore Viviana Dottore manifesta soddisfazione per essersi assicurata questa presenza eccellente a Barcellona Pozzo di Gotto: “sono veramente felice di poter ospitare nella città di Barcellona Pozzo di Gotto il Dott. Sebastiano Ardita. Sono contenta che stia trovando realizzazione un progetto di lotta concreta alla mafia, articolato e complesso ma voluto fortemente in ogni sua parte. Prima il corteo studentesco, poi il giudice della DDA di Messina Dott. Cavallo che parla a cuore aperto ai ragazzi delle nostre scuole cittadine, adesso il Dott. Ardita con il suo libro che osserva il volto della criminalità e il suo cambiamento dall’interno di un carcere. Parliamone più che possiamo e sempre. Sono convinta che siamo sulla strada giusta. La città di Barcellona, nello specifico, ospita al suo interno il carcere Madia, ed è arrivato il momento di volgere lo sguardo anche oltre la realtà di quelle mura così alte e giustamente invalicabili. Vi aspettiamo venerdì”.