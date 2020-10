E’ deceduta la notte scorsa presso la propria casa, l’avvocatessa 39enne di Messina Francesca Bonanno. La morte, e’ avvenuta, nel sonno. Malgrado chi di dovere abbia provveduto a chiamare i soccorsi, il personale sanitario intervenuto immediatamente, non ha potuto far altro se non constatare il decesso.

La donna, collaborava con lo Studio Legale di Felice Calabro’, il consigliere comunale del Partito Democratico. A ricordare la sfortunata legale, sono stati i colleghi dell’Associazione Nino D’Uva.

Alcuni messaggi di cordoglio su Facebook sono stati pubblicati dall’amico Alessandro Russo rappresentante del PD a Palazzo Zanca e dal collega Roberto Bonavita.