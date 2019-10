E’ deceduto all’età di 73 anni, l’ex presidente del VI° Quartiere di Messina, Orazio Laganà originario di Ganzirri

E’ deceduto all’età di 73 anni, l’ex presidente del VI° Quartiere di Messina, Orazio Laganà (nella foto guardando a destra ndr). L’uomo abitava a Ganzirri dove era ben voluto da tutti i residenti, dal 2013 al 2018 fu presidente della Circoscrizione per i Dr, successivamente al termine di quella Consiliatura un anno fa si presentò con Forza Italia aiutando il candidato alla Presidenza… Maurizio Mangraviti.

Uno dei più addolorati per la sua dipartita è l’ex rappresentante della stessa Municipalità Giuseppe Sanò che su Facebook in segno di cordoglio ha scritto queste parole: “Orazio mi mancherai tanto. Ti ho conosciuto in un periodo della mia vita particolarmente frizzante e da subito mi hai messo sotto la tua ala protettiva. Ricordo che anche quando ci scontravamo per questioni politiche non passava più di un’ora per essere nuovamente con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta. Grazie Orazio per tutte le volte che hai perdonato il mio temperamento e per tutti i consigli che hai voluto donarmi”.