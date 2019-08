E’ deceduto Giovanni Morgante, presidente della Ses

All’età di 89 anni è deceduto Giovanni Morgante presidente della Ses ed editore della Gazzetta del Sud, che dal 2017 ha rilevato il Giornale di Sicilia proprio per sua volontà dando questa idea al figlio Lino… amministratore delegato del gruppo leader nella comunicazione nel meridione d’Italia. Morgante, fu l’uomo che con lungimiranza rilevò il progetto fatto nascere a Messina dal cavaliere venuto dalla Liguria, Uberto Bonino, per dare voce alla Sicilia ed alla Calabria.

Lui…, iniziò come tipografo, per poi interessarsi di cronaca, di sport e successivamente abbandonando la penna si inserì nel settore amministrativo del quotidiano. Il suo sogno, Morgante lo portò avanti insieme a Nino Calarco storico direttore del foglio di via Bonino.

Giovanni Morgante per più di un trentennio, ha rappresentato il presidente ideale, stringeva la mano a tutti, per ognuno aveva un pensiero. Doveva sempre salutarli. Così ha fatto anche l’ultima volta che si è recato in sede circa un mese e mezzo fa prima che la malattia lo indebolisse. L’ex presidente, era una persona che incoraggiava, spronava, facendo sentire per ciascuno il calore di una famiglia, superando il rigido schema aziendale. E’ stato attento fino all’ultimo, agli investimenti ed ai lavori in corso per la nuova rotativa.

La sua dipartita, lascia un vuoto non colmabile nell’editoria italiana, ma anche in tutti i messinesi e calabresi. I componenti di Messina Magazine, porgono sentite condoglianze alla moglie Maria, ed ai figli Lino, Katia e Maurizio. Le esequie si terranno lunedì pomeriggio alle ore 16, presso il Duomo.