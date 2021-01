E’ deceduto ieri sera, Giovanni Mazzullo titolare dello storico Bar Torino di corso Cavour a Messina.

Lo ha annunciato attraverso un post pubblicato sulla Pagina Facebook della attivita’ familiare il figlio Claudio… con queste parole: “amici e affetti più cari, mi trema il cuore nel dirvi che mio padre Giovanni non c’è più. Se ne è andato in questa giornata, apparentemente come le altre. Non ha potuto combattere un male incurabile, scoperto troppo tardi. Voi lo conoscevate come un’istituzione cittadina. Ha portato avanti con merito e sacrificio l’eredità di mio nonno Giacomo e con pazienza ne ha trasmesso il valore familiare a me. Il Bar Torino è stato la sua casa, il cassetto di ogni speranza, il dono da lasciare a noi figli. Per me era semplicemente mio padre. Mi ha sempre sostenuto, ha creduto nelle mie idee, anche quando erano diverse dalle sue. Ha saputo mettersi da parte con orgoglio, fiero del lavoro e della fatica di una vita intera. C’è una cosa che non voglio perdere mai. Il suo sguardo rasserenante a infondere positività. Ci rivedremo papà”.