LO HA ANNUNCIATO L'AMICO EMANUELE, CON IL QUALE DA TEMPO ABITAVA IN UNA CASA AL RIONE TAORMINA

E’ deceduto oggi alle 16 all’Ospedale Piemonte di Messina per una grave patologia, il 50enne ex clochard Luciano D’Antonio. Ad annunciarlo con un video pubblicato su Facebook, e’ stato nell’odierno pomeriggio l’amico Emanuele con il quale da tempo abitava in una casa del rione Taormina.

Gli amici, lo chiamavano semplicemente Lucio e durante la Giunta dell’ex sindaco Renato Accorinti era una presenza fissa a Palazzo Zanca. Lui, taglio’ il nastro inaugurale della Casa di Vincenzo di via Alessio Valore. Non di rado l’uomo in questi anni, si e’ trovato a dormire sotto i Portici del Municipio peloritano.