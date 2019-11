E’ di tre morti, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sulla strada statale 194, a Francofonte (nel siracusano)

DOVE HANNO PERSO LA VITA TRE MESSINESI, FRA CUI LA 49ENNE SILVANA SCIARRONE, MOLTO NOTA IN CITTA' PER IL SUO IMPEGNO NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

Hanno perso la vita in tre ieri, nell’incidente stradale avvenuto sulla strada statale 194 a Francofonte (nel siracusano). Un camion che trasportava animali, per cause che sono al vaglio delle Autorità competenti si è scontrato con una vettura (di marca Peugeot) a bordo della quale vi erano due donne ed un uomo, che purtroppo sono deceduti.

Le vittime originarie di Messina, sono: “Mauro Nunzio Dipasquale (58 anni, dermatologo, il conducente dell’auto), Lucia Giudice (90 anni madre del guidatore) e Silvana Sciarrone (49 anni consorte del medico)”.

I vigili del Fuoco del locale Distaccamento, che sono intervenuti sul posto hanno estratto dalle lamiere i loro corpi ormai esanimi.