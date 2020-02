È in programma, per questa mattina a Catania il vertice operativo sul Coronavirus. L’incontro lo ha indetto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in seguito a quel che e’ accaduto in questi giorni in alcune aree del nord Italia.

Saranno presenti, assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza: “Letizia Di Liberti (dirigente generale del Dipartimento delle Attività sanitarie), Calogero Foti (capo della Protezione Civile regionale) e Leoluca Orlando (presidente dell’Associazione dei Comuni siciliani)”.

La riunione, e’ stata convocata con lo scopo di concordare le misure preventive omogenee da adottare in tutti i Municipi della Sicilia.