E’ iniziata alle ore 13.00, la trasmissione #BambiniStrappati su RPL [Video]

SI TRATTA DI UN PROGRAMMA, CONDOTTO DA SAMMY VARIN E SARA DE CEGLIA (PRESIDENTE DELLA OMONIMA ASSOCIAZIONE)... CHE DIVENNE FAMOSA PER ESSERE SALITA SUL PALCO DI PONTIDA IL 15 SETTEMBRE 2019 AL FIANCO DI MATTEO SALVINI (LEADER DELLA LEGA) AL FINE DI SOSTENERE LA BATTAGLIA CONTRO LE SOTTRAZIONI ILLEGALI DI MINORI, COME AVVENIVA A BIBBIANO ED IN TUTTA ITALIA