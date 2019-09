E’ iniziata… “Tutti siamo Paolo”, stamattina alle ore 09:00 a Messina presso la Villa Dante, una manifestazione che durerà fino alle 18:00

E’ iniziata stamane a Villa Dante la raccolta fondi “Tutti siamo Paolo” per il giovane messinese Paolo Chillè, affetto da Sarcoma fibromixoide che durerà per l’interra giornata di oggi domenica 29 settembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00, che vede la partecipazione anche dei vigili del Fuoco, i quali per l’occasione hanno allestito “Pompieropoli”.

Lo scopo dell’evento il cui ingresso è libero, è la raccolta fondi per il giovane che a breve si recherà per le cure necessarie presso il Sarcoma Oncology research center della California. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Messina, dei Vigili del Fuoco di Messina, dell’Associazione nazionale vigili del Fuoco sez. di Messina e che si svolgerà in sinergia col Centro Tao, la Parrocchia Santa Maria di Gesù Inferiore, parrucchiere D’Arrigo, l’Associazione Meter e Miles e la Lem grafica. Tante le iniziative in programma, tra cui thai massage con l’operatrice Francesca Mancuso, yoga bambini acro-clown, animazione per bambini, speed stile by D’Arrigo parrucchieri. Non mancheranno per tutti le degustazioni delle granite ”Tedesco”.