E’ iniziato con l’incendio di un’abitazione e poi di un negozio di abbigliamento…, il Capodanno dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo afferente al Comando VF di Messina.

Il tutto è accaduto a Barcellona pozzo di Gotto. Il primo intervento di soccorso è avvenuto intorno alle 13.40 per il rogo di una casa di una palazzina di tre piani, in via Ludovico Ariosto; fortunatamente l’incendio ha coinvolto solo la cucina causando lievi conseguenze. La squadra é poi intervenuta, intorno alle 16.40, per un altro incendio, quello del negozio sempre nella stessa località.

Grazie alla celerità con cui sono giunti sul posto, gli operatori VF hanno estinto prontamente le fiamme, limitando al minimo i danni. Sul luogo dei roghi sono intervenuti con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza tutta l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle 19.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.