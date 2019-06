E’ iniziato stamane alle 5.00, lo sgombero delle abitazioni ricadenti nel raggio di 400 metri dalla zona dell’ordigno bellico ritrovato in Via Don Blasco

Alle ore 5.00 odierne, è iniziato lo sgombero delle abitazioni ricadenti in un raggio di 400 metri dal luogo dove nei giorni scorsi è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla 2^ guerra mondiale in via Don Blasco a Messina.

Le operazioni di allontanamento dei residenti dai loro immobili, si sono concluse alle 7.30 e da quel momento sono iniziate le attività di disinnesco della bomba da parte degli artificieri, che secondo le loro previsioni dovrebbero terminare entro le 11.30. Se però dovessero sorgere degli inconvenienti, determinando la necessità di adottare una procedura diversa, tutto potrebbe prolungarsi fino alle 15.30. Nella zona interessata da questo evento, fino alla conclusione dei lavori vigerà il divieto di transito veicolare e pedonale.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.