E’ morto la notte scorsa, all’ospedale Fatebenefratelli di Roma

E’ morto la notte scorsa, all’ospedale Fatebenefratelli sito sull’isola Tiberina di Roma, il giornalista Sandro Mayer all’età di 77 anni, per una malattia causata da una brutta infezione comparsa qualche giorno fa e lo ha portato via in due settimane. Mayer con la sua scomparsa, lascia la moglie Daniela e la figlia Isabella che esercita lo stesso lavoro del padre.

Sandro Mayer nacque a Piacenza il 21 dicembre 1940, diresse per venti anni il giornale “Gente”, ma anche “Epoca” e “Novella 2000”. Dal 2004, iniziò una nuova avventura editoriale fondando “Di Più” e “Di Più Tv”. Recentemente, ha partecipato al programma serale “Ballando con le Stelle”, in onda il sabato su Rai1 e condotto da Milly Carlucci.

Lui come ricordano in tanti, fra cui Roberto Alessi era: “un grande professionista che ha dato tanto al lavoro dal quale non si staccava quasi mai e che grazie alla sua inventiva, ha creato molte realtà che hanno consentito a centinaia forse migliaia di persone di poter continuare a mantenere le loro famiglie, a mandare i loro figli a Scuola, a pagare i loro mutui. Credo, che non avesse mai mangiato prima delle nove di sera e la mattina presto si trovasse sempre al giornale”.