“È necessario l’aumento delle navi al Porto di Tremestieri in considerazione del fatto che oggi il traffico merci è aumentano di gran lunga, cioè sta tornando alla normalità”. A dirlo l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Marco Falcone in Prefettura a Messina dove è stato convocato dal prefetto Maria Carmela Librizzi un tavolo tecnico, per ascoltare e trovare delle soluzioni per il trasporto merci nello Stretto dopo la protesta degli autotrasportatori a Tremestieri che ha bloccato il molo per lacune ore qualche giorno fa.

“In ragione di tutto questo – prosegue Falcone – anche con il ministero abbiamo avuto una lunga interlocuzione come governo regionale per chiedere la normalizzazione di queste tratte. Certamente è necessario regolamentare il traffico con la grande distribuzione, purtroppo molto dipende anche dall’utilizzo della Rada San Francesco oltre che Tremestieri. Quando da giorno 3 Giugno rimetteremo in moto entrambi i moli a Tremestieri anche la normalizzazione del trasporto merci si regolarizzerà. Siamo passati da una situazione di anormalità in emergenza Covid 19, ad una che rientra nella norma come prima. Dobbiamo aumentare da un lato i viaggi dall’altro gli autotrasportatori devono collaborare perché tutti insieme dobbiamo trovare una soluzione. Ogni nave in più può portare a sino 10-12 corse in più. Riteniamo che alla fine potremo mettere in campo ogni 20 minuti una nave che consentirà si smaltire adeguatamente il flusso merci”.

Foto, tratta da: www.messinaindiretta.it.