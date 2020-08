È possibile fare richiesta di erogazione, a Messina

È possibile fare richiesta di erogazione del bonus di 1000 euro per la nascita di un figlio nell’anno 2020, come previsto dal D.D.G. n. 769 del 9 luglio 2020 “Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus bebè di 1000 euro per la nascita di un figlio ex art. 6 comma 5 della Legge Regionale n.10/2003 – Anno 2020”.

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo comune.messina.it o ritirato direttamente al front-office (piano terra) del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Politiche Sociali di Palazzo Satellite, in piazza della Repubblica, n. 40.

Per l’accesso al bonus è necessario essere in possesso di:

copia di certificato ISEE con valore massimo di 3000 euro; copia di documento di identità; e, se soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Le istanze dovranno essere presentate nel rispetto dei termini perentori:

entro venerdì 28 agosto, per i nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2020; entro il 30 ottobre 2020, per i nati dal 1° luglio al 30 settembre 2020; entro il 29 gennaio 2021, per i nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

La domanda dovrà essere presentata al front-office (piano terra) del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Politiche Sociali di Palazzo Satellite.