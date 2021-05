E’ questo l’appello diffuso oggi su Instagram, dall’avvocato Giacomo Frazzitta di Mazara del Vallo (TP):

abbiate rispetto dell’indagine in corso, è sbagliato rivelare cose che sono riservate, questo è il mio video messaggio di giovedi 27 maggio. Va ricercata la verità, anche con le inchieste giornalistiche, ma non vanno rivelate le indagini in corso, perché altrimenti si fa male a coloro che lavorano. Grazie tutti uniti per #veritàperdenise.