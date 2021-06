"LUNEDI' 7 GIUGNO IL FILM CHE RACCONTA LA MIA STORIA IN PRIMA SERATA SU RAI 1"

“A Mano disarmata il 7 giugno 2021 su Rai 1 ORE 21.15. Distribuito da Eagle Pictures, ‘A mano disarmata’ è prodotto da Laser Digital Film con Rai Cinema, racconta la storia di paura e di coraggio della giornalista Federica Angeli, che tra il 2013 e il 2019 è stata minacciata più volte di morte, intrepretata da una straordinaria Claudia Gerini”. E’ stata la giornalista romana, Federica Angeli, che lo ha annunciato ieri su Facebook.

La Angeli ha raccontato ancora: “il film è tratto dall’omonimo libro della cronista. Vi invito a guardare questo film per un solo motivo… quando l’ultima scena (che è quanto davvero avvenuto nella mia Ostia, le immagini sono originali) lascerà lo schermo, vorrei che tutti quanti vi convinceste del fatto che, se ci sono riuscita io, persona normalissima, chiunque di voi ce la può fare. Non vince sempre la mafia, non contro di Noi. Buona visione amici”.

“#amanodisarmata”.