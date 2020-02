E’ stata ritrovata dai carabinieri di Messina, intorno alle 21 la dodicenne Giada Zuccarello che aveva fatto perdere le sue tracce nel primo pomeriggio di oggi davanti al Terzo Istituto Comprensivo Todaro della Borgata

Intorno alle 21 odierne, e’ stata ritrovata Giada Zuccarello la dodicenne che nel primo pomeriggio di oggi aveva fatto perdere le sue tracce mentre era davanti al Terzo Istituto Comprensivo Todaro della Borgata ad Augusta.

A ritrovare la ragazzina, sono stati i carabinieri di Messina ai quali si erano rivolti i genitori in preda alla disperazione dopo che non avevano avuto più informazioni dalla figlia assentatasi dalle lezioni pomeridiane nella Scuola di via Gramsci.

Sembra che la giovane avesse con sé dei soldi ed in questo frangente, sta rientrando nel Comune in Provincia di Siracusa. Si risolve cosi’ quindi, in modo positivo una situazione che ha tenuto in apprensione tutta la Comunità augustana causando una consistente mobilitazione anche su Facebook.

Nelle ricerche della adolescente, iniziate istantaneamente sin dai primi momenti dopo il suo allontanamento sono stati impegnati anche i componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile.