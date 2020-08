E’ stata una notte tragica, quella al termine della giornata di ieri a Scaletta Zanclea (ME). Nelle acque antistanti il centro jonico della Provincia messinese, ha perso la vita il sub 29enne Alessandro Bivacqua… dopo una battuta di pesca in immersione. Bivacqua che svolgeva la professione di pizzaiolo, era molto conosciuto in Citta’ e la sua scomparsa lascia un vuoto nelle vite della compagna e della figlia.

Allo sfortunato giovane, e’ stato fatale un malore che lo ha colto mentre praticava l’attivita’ di subacqueo.