E’ stato immediato…, l’intervento degli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, a seguito di una segnalazione da parte della sala operativa

Immediato l’intervento degli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, a seguito di una segnalazione da parte della sala operativa della Questura di Roma, di un uomo che stava correndo da via Galilei a via Merulana, con indosso una fascia nera e una pistola semi automatica. Gli agenti, con tutte le accortezze del caso – per l’incolumità propria e quella dei cittadini – hanno iniziato a perlustrare l’intera zona circoscrivendo, poi, il loro raggio d’azione nella zona del Parco di Colle Oppio.

Rintracciato in via Domus Aurea, D.S.D, 45enne romano, è stato immediatamente disarmato e bloccato dagli agenti. L’arma, una pistola con tappo rosso marca Bruni cal.9, munita di 10 cartucce a salve, è stata sequestrata. Nella successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno poi rinvenuto un nunchaku, 1 pugnale da sub e 30 cartucce a salve dello stesso calibro della pistola. Il 45enne al termine degli accertamenti è stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e procurato allarme.