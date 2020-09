E’ stato patrocinato…, dal Comune peloritano

Patrocinato dal Comune di Messina e nell’ambito della manifestazione “Don Minico: 70 Anni alla Disgraziata”, si è tenuto oggi, martedì 15, dalle ore 9.30 sino alle 16.30, all’Arena “Tano Cimarosa”, un incontro socio-culturale al fianco delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, vittime di violenza, “Leaving Violence. Living Safe”, un progetto realizzato da D.i.Re, Donne in Rete contro la violenza, di cui fa parte il CEDAV Onlus, Centro antiviolenza, in partenship con l’UNHCR, the UN Refugee Agency.

L’evento da Don Minico si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid 19. Per qualsiasi info 3452630913 – cedav@virgilio.it.