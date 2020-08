E’ stato posticipato al prossimo venerdì 28, l’avvio della pedonalizzazione dei controviali del viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie T. Cannizzaro e I Settembre, e di via I Settembre, tra viale San Martino e via C. Battisti a Messina

L’avvio, in programma mercoledì 26, della pedonalizzazione dei controviali del viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie T. Cannizzaro e I Settembre, e di via I Settembre, tra viale San Martino e via C. Battisti, come previsto con ordinanza n. 705 dello scorso mercoledì 12 agosto, per motivi tecnico – organizzativi, è stato posticipato al prossimo venerdì 28.