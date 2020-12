È stato rintracciato…, dai poliziotti delle Volanti di Messina impegnati nel controllo del territorio

E' UN MESSINESE PLURIPREGIUDICATO DI 62 ANNI CHE GIRAVA PER STRADA CON UNA CARABINA

È stato rintracciato dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. Messinese, 62 anni, pluripregiudicato, non aveva con sé l’arma quando è stato raggiunto. Le segnalazioni pervenute in sala operativa descrivevano un uomo dall’apparente età di circa sessanta anni parcheggiare un’auto e aggirarsi armato nei pressi di via Catania.

Grazie alle verifiche effettuate sull’auto indicata, gli agenti sono risaliti all’identità dell’uomo descritto che però, interrogato, nulla ha raccontato circa la carabina. Ulteriori controlli sui sistemi di video sorveglianza hanno invece confermato che a tenere sotto braccio la carabina sulla pubblica via era proprio lui e la carabina ad aria compressa immortalata, con tanto di piombino già camerato, era proprio quella rinvenuta poco distante, abbandonata accanto al marciapiede e nascosta da un’autovettura in sosta.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di armi o oggetti atti ad offendere.