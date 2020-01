E’ stato ritrovato, in serata, dai militari in servizio vicino al Tribunale, il 13enne di Messina Christian Travella

E’ stato ritrovato, il 13enne di Messina Christian Travella. Il giovane era scomparso oggi alle 13, dopo essere uscito da scuola (la Pascoli)… al termine di un litigio con la sorella facendo perdere lo proprie tracce al cospetto della madre.

L’appello pubblico (affinché lo si potesse rintracciare al termine del suo allontanamento), e’ stato lanciato su Facebook dal padre Giovanni. In serata, il ragazzo e’ stato notato da una pattuglia di militari in servizio per il progetto Strade Sicure, nei pressi del Tribunale e lo hanno riconsegnato al papa’ i carabinieri.