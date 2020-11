E’ tornato in diretta alle ore 16.02 di oggi 28 novembre 2020, su Rai1 “ItaliaSi!”

E’ tornata in diretta alle ore 16.02 su Rai1… “ItaliaSi!” la trasmissione con Marco Liorni. La puntata del 28 novembre 2020 si e’ aperta, con la dedica a una bimba appena nata a Laina di nome Giada.

Sul podio arrivano Antonino, Antonio, Raffaele e Rosario sono gemelli e hanno la stessa passione per l’Hip-Hop per dire che “nulla è facile, ma niente è impossibile se ci credi davvero”. L’attore Enzo Decaro poi ricorda Maradona: l’uomo, l’amico, il calciatore, il mito. Alessandro Del Piero invece parla ai giovani di un problema importante: la dipendenza da videogiochi.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. In questa puntata Lucia interviene per difendere l’allattamento al seno fino a 6 anni. Da Orbassano, invece, Maurizio, guarito dal virus, vuole raccontare cosa succede dopo.

Non mancheranno gli amici di Ballando con le Stelle: per ripercorrere le varie tappe del programma Simone di Pasquale.

Da casa si può partecipare: