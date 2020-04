E’ tornato in liberta’ a Messina, il dottor Ciro Liosi

L’avvocato messinese Salvatore Irrera, difensore del medico messinese Ciro Liosi (implicato nella Ooeraziine della Procura della Repubblica Apotheke), ha scritto oggi la nota che segue per far conoscere i fatti nella,stessa esposti: “con l’ordinanza di accoglimento (riesame ex art. 309 C.P.P.) del 02.04.2020, emessa dal Tribunale del Riesame di Messina, è stata totalmente annullata, per insussistenza dei gravi indizi di colpevo-lezza, l’ordinanza del 02.03.2020, resa nel procedimento n. 5836/18 RGNR, che aveva disposto a carico del mio rappresentato la misura cautelare degli arresti domiciliari e della sospensione dall’esercizio della professione medica”.

“Ad oggi pertanto non esiste nulla che osti alla ripresa dell’attività lavorativa del mio cliente ed all’uopo sia l’Ordine dei Medici che l’ASP sono state informate affinché dispongano rispetti-vamente la revoca della sospensione e l’immediato reintegro nelle funzioni di medicina generale convenzionata del mio rappresentato”.

“Considerato che avete a suo tempo dato la notizia dell’avvenuto arresto del mio cliente, Vi chiedo di fornire anche, e soprattutto, la notizia dell’avvenuto annullamento dell’ordinanza cautelare, in modo tale da dare il medesimo risalto mediatico anche al rilascio del dott. Liosi che fermamente respinge ogni accusa a suo carico”.