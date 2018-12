Ecco come è cambiata la viabilità, sull’autostrada A18 nei pressi dello svincolo di Acireale

Dopo il terremoto dello scorso 26 dicembre, che ha interessato Catania e sei paesini esistenti dalla sommità fino alla costa lungo le propaggini dell’Etna, la viabilità ha subito delle modifiche, in modo particolare sull’autostrada A18.

In corrispondeza dello Svincolo di Acireale ecco le nuove indicazioni temporanee: in direzione Sud, poco prima dell’uscita acese, vi è una deviazione sulla corsia lato mare che diviene a doppio senso fino al superamento della frattura dell’asfalto (nella quale da ieri sono impegnati tecnici di una Impresa per ripristinare la sicurezza) e la successiva reimmissione nella carreggiata a monte in cui però persiste il transito di chi si immette nell’arteria a scorrimento veloce proprio dall’ingresso della Riviera dei Ciclopi”.

Non è escluso che a causa di queste limitate variazioni temporali, possano accadere degli intasamenti del flusso veicolare, in particolar modo in direzione della Città dello Stretto, già subito dopo l’immisssione dal Casello di San Gregorio.