Ecco gli aggiornamenti dal Congresso della Associazione Italiana Giovani Avvocati, iniziato giovedì 17 ottobre nella Città peloritana

Articolo (riguardante il primo giorno del Congresso della Associazione Italiana Giovani Avvocati, iniziato giovedì 17 ottobre nella Città peloritana), tratto da: “www.dire.it”.

“In un Paese nel quale la giustizia è assicurata in tempi adeguati e il contenzioso viene ridotto all’essenziale avremo maggiori possibilità di crescita e sviluppo. C’è un rapporto strettissimo da questo punto di vista e l’apporto che i giovani avvocati possono dare sarà importante”. Così il sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis, in occasione del 25esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana giovani avvocati-Aiga.

“Governare il futuro significa riuscire ad impossessarsi di questa professione ed entrare nelle sue dinamiche, cercando di essere determinati per le scelte future dell’avvocatura. I valori storici restano sempre un baluardo, come la difesa dello stato di diritto che ci hanno consegnato i nostri padri costituenti”. Cosi il presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati di Messina Ernesto Marcianò.

“L’idea della necessità di migliorare un servizio come quello della giustizia, che è vitale per la quotidianità dei cittadini, rappresenta per noi magistrati un momento utile. In questo caso, in occasione del congresso dell’Aiga, è fondamentale comprendere i punti dell’avvocatura e insieme, se possibile, promuovere delle proposte di riforma in una direzione comune che è l’interesse della giustizia”. Lo ha dichiarato alla Dire il presidente dell’Anm Luca Poniz, intervenuto oggi a Messina in occasione del 25esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana giovani avvocati-Aiga.

“La prima sessione la dedichiamo alle riforme di un Paese che negli ultimi venti anni si è scoperto quasi più instabile della prima Repubblica. Come giovani chiediamo alla politica di varare delle riforme che siano sostenibili, nel più elementare concetto di regole, che possano durare nel tempo in quanto frutto di un ragionamento organico e prospettico”. Così alla Dire il presidente nazionale dell’Associazione italiana giovani avvocati-Aiga Alberto Vermiglio, intervenuto oggi a Messina alla prima giornata del 25esimo congresso nazionale dell’Associazione.