“Ecco i sequestri effettuati alle ore 12:40 in piazza Duomo con le metaforiche bastonate”! E’ questo, il riferito da parte del sindaco di Messina, onorevole Cateno De Luca in un post pubblicato stamane su Facebook.

Ciò invece, è la prosecuzione del discorso fatto da De Luca: “avevo già disposto il costante monitoraggio di piazza Duomo con la polizia municipale ma evidentemente ancora qualcuno non ha compreso la mia disposizione. Dopo 15 m dal mio provocatorio post si è provveduto con i sequestri”!

“Il tema è sempre lo stesso: ognuno deve fare il proprio dovere ed avevo già chiarito che preferisco un vigile urbano in meno all’entrata di Palazzo Zanca pur di averne uno fisso a piazza Duomo. Vediamo ora se i miei uffici hanno inteso! Le metaforiche bastonate erano e saranno per alcuni miei colleghi della polizia municipale che scansano il lavoro a discapito dei colleghi che invece rischiano la propria vita contrastando l’illegalità in attuazione del nuovo corso impresso da questa amministrazione comunale. Questo a scanso di equivoci”!