Ecco tutti i nomi, dei 17 indagati che compaiono nell’operazione giudiziaria che ieri hanno svolto i finanzieri ed i magistrati della Procura della Repubblica di Messina contro la Banca di Credito Peloritano S.p.A.

Nella giornata di ieri in seguito al decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di 17 soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi di reato previste dagli artt. 416 (associazione per delinquere), 512 bis (trasferimento fraudolento di valori), 648 bis (riciclaggio), 648 ter n. 1 (autoriciclaggio) del codice penale, art. 11 del DLG n. 74 del 2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), nonché – a titolo di responsabilità delle persone giuridiche – nei confronti della Banca di Credito Peloritano S.p.A. di Messina per gli artt. 24 ter (Delitti di criminalità organizzata), 25 octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) D. Lgs. n. 231/2001 (in relazione agli artt. 416, 648 bis, 648 ter.1 c.p.).

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina hanno proceduto al sequestro di documentazione cartacea ed informatica/digitale nei confronti di:

Fratelli Giordano, Antonino (1968), Giacomo (1968) e il più giovane Marco (1991);

Giuseppe Denaro (1962);

Antonino Fazzio del 1968 (gruppo Giordano);

Vito Ladik del 1958 (gruppo Giordano), nato a Matera e residente a Roma;

Vincenzo Carmelo Martorana (1961);

Grazia Parisi (1965), residente a Venetico;

Sebastiano Rodilosso del 1955 (gruppo Giordano);

Paolino Muscolino (1946);

Enzo Barilà (1966), (commercialista già consulente della Procura);

Oscar Pappalardo (1953), residente a San Giovanni La Punta;

Michele Vasari (1975);

Hermes Raffone (1977);

Giuseppe Latella (1974);

Carlo Palazzo (1968);

Rocco Bambaci (1962);

Banca di Credito Peloritano Spa e Paolino Muscolino, direttore generale della stessa.

Disposto inoltre il medesimo provvedimento nei confronti dei seguenti gruppi economici:

Società del gruppo Giordano e gli amministratori… Antonino Giordano, Sebastiano Rodilosso, Antonino Fazio, Salvatore Campolo, Vito Ladik, Gioma Spa, Centro Sud Srl, Meridional Service Srl, Gio. Imm., Gioma Facility Management Srl, Risanamento Messina Srl, Procoge Srl, Edifica Srl, Teknogest Srl, Duomo Srl, Blue Dream Srl; Grande distribuzione Russo Srl; Alpi Srl; Nuovo Parnaso Srl.

Il gruppo Denaro, costituito dalle Ditte:

GDH Srl;

Sars (Società alberghi ritrovi siciliani);

Sviluppo Commerciale di Rometta Srl e dallo stesso amministratore.

Il gruppo di Andrea Caristi:

fa capo la Context Hr Srl e lo stesso amministratore.

Gruppo Bisceglia costituito dalla:

Fo.Ge.In Srl;

Savam Costruzioni Srl e dall’amministratore Paolo Bisceglia.

Il Gruppo di Pietro Gugliotta, con:

l’Associazione calcio Riunite Messina Srl e gli amministratori Pietro Gugliotta e Giovanna Venuti;

Pitagora Srl;

Antares Srl;

Co.Min Soc. Cooperativa;

Sergio Simon;

Sirio Costruzioni Srl;

Luciana Sorce;

Associazione calcio riunite Messina;

Società sportiva dilettantistica Milazzo 1937 Milazzo;

l’Associazione sportiva dilettantistica Acireale.

Il gruppo Cucuzzella Srl, amministrato da Giovanni e Salvatore Cucuzzella.

Del gruppo Romeo viene indicata l’impresa cooperativa Win Play – società cooperativa e sono menzionate come persone fisiche:

Vincenzo Romeo;

Caterina Di Pietro.

Il gruppo che fa capo a Giuseppe Irrera (arrestato di recente) ed ai fratelli Catanzaro… costituito da:

Giuseppe Irrera;

Ivan e Domenico Catanzaro:

Marcello Danzè;

M’ama Srl;

New M’Ama Srls;

Servizi Funebri Catanzaro;

La Boutique della frutta;

Seven Immobiliare Srl;

Grotte Società a responsabilità limitata;

Obiettivo immobiliare Srl;

Wines e liqueurs (Società a responsabilità limitata semplificata);

Ambulanze Messina Soccorso O.N.L.U.S.

Il gruppo Rocco Bambaci con le Società: