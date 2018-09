Ecco una dimostrazione, di come forse, non in tutte le baracche si viva male

Nei giorni scorsi il consigliere Comunale del PD a Messina, Libero Gioveni aveva pubblicato alcune foto ritraenti presunte baracche in un Quartiere a Sud, che sicuramente dopo uno sguardo attento non verrebbero classificate come tali. Oggi ne ha proposte delle altre, riguardanti una abitazione nella Zona Nord della Città.

E Gioveni ha scritto sul suo profilo Facebook: “non solo a Bisconte, anche a Ritiro. Ecco a voi un’altra baracca”.

L’esponente politico, essendo venuto a conoscenza di situazioni del genere ha chiesto al sindaco Cateno De Luca di non fare abbattere le abitazioni in modo indiscriminato, ma compiendo una cernita caso per caso. Questo perchè comprensibilmente, ci possono essere delle resistenze a dover lasciare questi luoghi divenuti confortevoli.