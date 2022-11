“Eccomi al convegno ‘Come cambiano gli stili di vita’, organizzato dalla Lega Pro con Coldiretti Sicilia e Fondazione Campagna Amica”. Lo ha scritto oggi 5 novembre 2022, sulla sua Pagina Facebook ‘Federico Basile Sindaco di Messina’, il primo cittadino peloritano eletto il 12 giugno scorso alle Elezioni Amministrative.

Basile ha aggiunto: “durante il confronto in aula si è parlato insieme di quali sono i cambiamenti da adottare per adeguare i comportamenti e le abitudini alla crisi energetica e climatica che stiamo vivendo, con esperienze concrete delle Società e report delle pratiche green messe in campo per una migliore sostenibilità!

Ha terminato Basile: “all’incontro con gli studenti dell’istituto -G.Minutoli- hanno partecipato… Pietro Giovanni La Tona (Dirigente scolastico Istituto Superiore G.Minutoli), Stellario Vadalà (Dirigente Ufficio Scolastico di Messina), Massimo Finocchiaro (Assessore Comune di Messina), Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro), Fabrizio Lucchesi (Direttore Generale Monterosi Tuscia FC), Matteo Sciotto (Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela, Onorevole alla Regione Sicilia e Vice Presidente ACR Messina), Pietro Sciotto (Presidente ACR Messina), Carmelo Tarantino (Coldiretti Sicilia, Condirettore Federazione provinciale Messina) e Lucia Traina (Coordinatrice Sicilia Fondazione Campagna Amica)”.