Egle Cacciola (I.C. Cannizzaro – Galatti – ME): “La sicurezza nelle scuole, è una priorità”

La riconfermata dirigente scolastica del plesso Cannizzaro – Galatti di Messina, Egle Cacciola in un suo post pubblicato su Facebook plaudendo ad una iniziativa presa dal primo cittadino di Messina Cateno De Luca, ha scritto: “la sicurezza nelle scuole é una priorità, non un optional. Finalmente è stata emessa Ordinanza sindacale di chiusura di tutte le scuole finché non verranno messe a norma! Era ora che si prendesse una decisione, anche se drastica, anche se ad agosto…”.

“E poco mi importa se non andrò in ferie, se ci sarà da perderci il sonno, se ci saranno le famiglie in rivolta! Affronteremo anche questa sfida. Basta che si risolva ciò che per anni da altri… é stato vergognosamente ignorato”.

“Centinaia di richieste di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sono rimaste inevase, così come le richieste di collaudi e di rilascio CPI. Era ora che qualcuno avesse il coraggio di affrontare la situazione. Pieno e totale sará il mio appoggio a chi dimostra di avere a cuore il benessere degli alunni, del personale scolastico e della Scuola in generale”.