Eleonora Pagano, dirigente del Popolo della Famiglia di Messina, spiega l’incontro del 17 ottobre scorso

Lo spiega, Eleonora Pagano, dirigente in rappresentanza di Messina, per un noto sodalizio politico nazionale: “esattamente, ad un anno e tre giorni dalla presentazione del libro -O Capiamo O Moriamo- di Mario Adinolfi, presidente del neo Movimento politico Il Popolo della Famiglia, mercoledì scorso 17 ottobre 2018, all’udienza generale del Papa, in piazza San Pietro, tra migliaia di pellegrini italiani e non, una folta delegazione del PdF è stata da lui accolta. Al suo saluto, si sono levate alte e festanti le grida e le bandiere sventolanti dei militanti pidieffini, verso cui il pontefice ha rivolto il suo luminoso e paterno sguardo, regalando uno dei suoi più bei sorrisi”.

Si è così aperta una pagina importantissima della storia del Popolo della Famiglia, che segna una svolta decisiva nel cammino faticoso e controcorrente di tanti laici politicamente impegnati non a cambiare, bensì a salvare l’Italia, difendendo strenuamente la struttura portante del Paese: “la Famiglia naturale, quella cioè che fa i figli, li protegge, li educa e li forma alla vita e per la vita. Quella che permetterà al Paese di crescere demograficamente ed economicamente, perché senza famiglia non ci sono figli e, senza figli, non c’è futuro”.

“L’appello di Don Luigi Sturzo a tutti gli uomini liberi e forti di ieri, è sembrato riecheggiare nella gremita piazza San Pietro, dove per la 1^ volta, dopo 60 anni, è stato consentito l’accesso a striscioni e bandiere di un Partito politico”.

L’incoraggiamento del Papa al presidente del PdF e ai pidieffini, a continuare l’impegno politico per la famiglia, ha animato e sostenuto il successivo appuntamento del PdF: “l’Assemblea nazionale al Palazzetto delle Carte geografiche, dove tutto ebbe inizio. Lì, infatti, l’11 marzo 2016 è stato costituito il Movimento politico di un Popolo, che il 17 ottobre 2018 ha ratificato la nomina di ben 250 dirigenti del Coordinamento nazionale, in rappresentanza di tutte le regioni italiane (26 solo in Sicilia)”.

Da Messina e per Messina, tra i dirigenti eletti, la Pagano, ex candidata alle politiche del 4 marzo e alle amministrative del 10 giugno, che con rinnovato entusiasmo e passione porterà il suo contributo alla crescita sul territorio del Popolo della Famiglia, in vista del prossimo appuntamento elettorale: “le Elezioni europee del 26 maggio 2019”.