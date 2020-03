Emergenza Coronavirus, a Messina: la Fp Cgil a seguito delle dichiarazioni sulla trasformazione dell’Ospedale Piemonte, sta valutando la possibilita’ di conferire un incarico ai propri legali per la presentazione di un esposto

La Fp Cgil di Messina, in seguito alle dichiarazioni sulla trasformazione dell’IRCCS Neurolesi in Covid-19 Hospital, con riguardo all’Ospedale Piemonte, sta valutando l’ipotesi di affidare ai propri legali l’incarico per la presentazione di un esposto per i reati commessi in danno della Salute pubblica dei cittadini e dei lavoratori.