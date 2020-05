Emergenza Covid 19, a Messina: da stamani sino alle ore 20 di giovedì 14 riaperta la piattaforma telematica per l’inserimento di nuove richieste per la Family Card

Dalle ore 9 di oggi, lunedì 11, sino alle 20 di giovedì 14, è stata riaperta la piattaforma telematica da utilizzare per l’inserimento di nuove richieste per l’ottenimento della Family Card, emergenza COVID 19.

Per coloro i quali persiste il diritto alla Family Card, è altresì consentito il beneficio all’aggiornamento della stessa, fino alle 20 di sabato 30 Maggio, per consentirne l’utilizzo per ulteriori quattro settimane. Si precisa ancora per coloro che avessero difficoltà, per impedimento fisico, a recarsi presso gli esercizi convenzionati all’accettazione dei buoni spesa, che può essere contattata la Società Messina Social City, previo appuntamento ai numeri 320-0459542, 338-1039638 e 324-9076991, affinché la stessa possa mettere a disposizione proprio personale per concordare l’acquisto della spesa a domicilio.