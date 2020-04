Emergenza Covid 19 a Messina: è stata prorogata al 31 agosto, la validità delle carte d’identità, cartacee o elettroniche, scadute o in scadenza dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso, recante misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica

Si avvisa l’utenza che la validità delle carte d’identità, cartacee o elettroniche, scadute o in scadenza dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso, recante misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata al 31 agosto prossimo esclusivamente per il territorio nazionale.

La validità ai fini dell’espatrio rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Si ricorda altresì che per casi urgenti è attivo uno sportello a Palazzo Zanca, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure è possibile contattare il numero telefonico 090-7722204.