Emergenza Covid 19, nella citta’ di Messina: dalle ore 8 di oggi riaperta la piattaforma telematica per l’inserimento di nuove richieste per la Family Card

Dalle ore 8 di oggi, martedì 21, sino alle ore 20 di domani, mercoledì 22, è stata riaperta la piattaforma telematica per l’inserimento di nuove richieste per l’ottenimento della Family card, emergenza COVD 19.

Si precisa ancora una volta per coloro che avessero difficoltà per impedimento fisico, a recarsi presso gli esercizi convenzionati all’accettazione dei buoni spesa, che può essere contattata la Società Messina Social City, previo appuntamento ai numeri 320 0459542, 338 1039638, 324 9076991, affinché la stessa possa mettere a disposizione proprio personale per concordare l’acquisto della spesa a domicilio.