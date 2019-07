IN VIA RISORGIMENTO UN RAMO DI UN ALBERO, E' CROLLATO SU UNA JEEP IN SOSTA

A Messina, si è sfiorata l’ennesima tragedia: in via Risorgimento il ramo di un albero è crollato su una Jeep in sosta.

Per fortuna l’episodio, favorito dal vento di oggi, non ha causato danni a persone, ma solo alla vettura che come è possibile notare dalla foto dell’articolo ha subito la rottura del parabrezza anteriore. Per mettere in sicurezza l’area, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Municipale e i pompieri.

Materiale fotografico, tratto da: “www.messinaindiretta.it”.