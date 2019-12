Ennesimo incidente sul lavoro a Messina: coinvolto questa mattina, un operaio di Atm addetto alle manutenzioni dei bus nell’officina di via La Farina

Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto questa mattina a Messina… nel quale è rimasto coinvolto un operaio di Atm addetto alle manutenzioni dei bus nell’officina di via La Farina… sono intervenuti i responsabili delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti.

I sindacalisti, scrivono in una nota: “il primo pensiero, va alle condizioni di salute del lavoratore che fortunatamente non sembrano destare preoccupazioni e a cui ci stringiamo assicurando ogni forma di assistenza e vicinanza. Ancora un incidente del lavoro colpisce Messina – un anno nero quello che si sta concludendo, siamo certi che i fatti e le circostanze dell’incidente avvenuto oggi in Atm andranno accertate dagli organi competenti al fine di verificare le condizioni complessive in cui i lavoratori giornalmente operano e garantirne adeguati standard di sicurezza e in questo senso come sempre vigileremo”.