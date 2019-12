L’educatore reggiano Erik Papi, nella sua odierna diretta su Facebook, spiega quella che è l’attuale situazione vissuta da noi cittadini.

Dice Papi: “siamo in dittatura. La più perfida perchè gioca sui bisogni dell’uomo. Ma lo fanno per noi, per il nostro bene. Ci rubano i figli, i soldi ed i lavoro ma lo fanno per il nostro bene.

“Ci uccidono quando siamo in fin di vita, ma anche quello lo fanno per il nostro bene”.